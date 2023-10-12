العامري: ما قامت به المقاومة رد طبيعي على همجية الكيان الصهيوني

2023-10-12 20:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية يعتبر ردا طبيعيا على همجية الكيان الصهيوني.وقال العامري خلال كلمة له بقضاء خانقين في محافظة ديالى نقلها مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمريكا تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري في قطاع غزة نتيجة دعمها اللامحدود للصهاينة"، مبينا، أن "أي محاولة لتوسعة الحرب فستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة لذلك التوسع".وأشار، إلى أن "ارتفاع عدد الضحايا الذي وصل عددهم إلى أكثر من 7 آلاف بين شهيد وجريح جاء نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه أمريكا للكيان الصهيوني".ولفت، إلى أن "أمريكا ستتلقى الخسارة الكبيرة في حال قررت دخول الحرب إلى جانب الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم الذي حطم بإصراره الكبير كل أنظمة الدفاع الحصينة للصهاينة والقبة الحديدة والجدار الحصين".وأضاف العامري، "سندعم الشعب الفلسطيني في حربه مع الصهاينة بكل ما نملك، وما أوتينا من قوة، وأن ما قامت به المقاومة الفلسطينية يعتبر ردا طبيعيا على الهمجية التي سلكها الكيان الصهيوني ورئيسه نتنياهو".وانتقد العامري،" الصمت المطبق للأنظمة الأوروبية عن جرائم الكيان الصهيوني بحجة" الدفاع عن النفس"، معتبرا إياه" غير مبرر ودليلا على حقد تلك الأنظمة تجاه الشعوب الإسلامية".