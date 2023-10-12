إئتلاف المالكي "تنسف آمال" تأجيل الانتخابات الى السنة المقبلة

2023-10-12 20:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، وجود نية حكومية أو سياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى السنة المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "كل الانباء التي تروج منذ فترة عن وجود نية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى السنة المقبلة، غير صحيحة، فلا توجد هكذا نية للحكومة العراقية ولا للبرلمان ولا للقوى السياسية".

وأكد المطلبي أن "انتخابات مجالس المحافظات، سوف تجري وفق موعدها المحدد من قبل الحكومة العراقية، ومفوضية الانتخابات تعمل على اكمال كل الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بعملية الانتخابات، ولا يوجد هناك ما يعرقل اجراء الانتخابات المحلية".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد وصف في وقت سابق، الرهان على تأجيل الانتخابات او تقليل المشاركة فيها بـ"رهان خاسر".

ومن المفترض ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول المقبل، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، بعد اخر انتخابات اجريت في 2014، قبل ان يتم الغاء مجالس المحافظات على خلفية تظاهرات تشرين.

ومازال اعادة مجالس المحافظات وتنظيم انتخابات لها، ملف جدلي ويواجه رفضا من قبل بعض الاوساط الشعبية والسياسية، بالمقابل ترى قوى سياسية أخرى ان مجالس المحافظات تضمن رقابة مهمة للحكومات المحلية في المحافظات.