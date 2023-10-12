البنك المركزي يوقف نوعين من بطاقات التعبئة "المتهمة بتهريب الدولار"

2023-10-12 20:35:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، باتخاذ البنك المركزي العراقي قرارات تتعلق بأنظمة الحوالات وبطاقات الدفع الالكتروني وايقافها، وذلك بعد استخدامها في تعبئة الدولار وتهريبه.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي قرر ايقاف اصدار بطاقات سويج وبطاقات اغاتي، فضلا عن ايقاف التعبئة بالدولار لارصدتهم البنكية التي كانت تتم بسعر الصرف الرسمي وهو 1320 دينار بشكل نهائي"، مبينا ان "ذلك جاء بعد رصد عمليات تهريب للدولار وسحبه من البطاقات في خارج العراق واعادة تحويله الى العراق لبيعه في السوق السوداء".

وفي وقت سابق تداولت وسائل الاعلام المحلية معلومات عن ايقاف نظام ويسترن يونيون للتحويل المالي، قبل ان تتداول وسائل الاعلام ايضا نفيا غير رسمي من البنك المركزي لايقاف النظام.

وتضبط القوات الامنية بين الحين والاخر مجموعة من بطاقات التعبئة المعبئة بالدولار خلال محاولة تهريبها الى خارج العراق لغرض السحب النقدي من الصرافات في الخارج، لغرض اعادة تحويلها وفق قنوات غير رسمية الى العراق وبيعها في السوق السوداء.