2023-10-12 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ في إطار مبادرة “الوزير يستجيب”، أجرى وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الخميس، مقابلات مباشرة، في مقر الوزارة، مع جمع من المواطنين للاستماع الى شكاواهم وقضاياهم المتعلقة بقطاع الكهرباء.وخصص الوزير نهار اليوم لمقابلة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم، حيث استجاب لعشرات الطلبات التي قدمت له ، ووجه بحلول فورية لطلبات أخرى.وتحدث الوزير في […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء يستجيب لعشرات الطلبات ويوجه بحلول فورية لطلبات أخرى أولاً على ايرث نيوز.