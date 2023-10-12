2023-10-12 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيسةَ الجمعية الوطنية الفرنسية السيدة يائيل براون بيفيه، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، منها العسكرية والتعليم والثقافة، وتطوير قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الحكومة العراقية والفرنسية بما يخدم مصلحة الشعبين […]

ظهرت المقالة الحلبوسي يبحث مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية تفعيل بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.