SearchInform تطلق خدمة فريدة لأمن المعلومات في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2023-10-12 20:44:18 - المصدر: SearchInform

ستضمن هذه الخدمة الجديدة أمن المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة.

دبي - SearchInform هي شركة رائدة في مجال تطوير منتجات إدارة المخاطر، وتسعى حاليًا إلى توسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسعى الشركة لتقديم خدماتها الخارجية لأمن المعلومات إلى السوق. وتضمن هذه الخدمة الوحيدة الحماية الشاملة للعملاء، كما تساعد في تحسين كفاءة الشركات، ما يجعلها تقدِّم عرضًا فريدًا للسوق. وبمساعدة خدمات المصادر الخارجية، الامر الذي يمكن الشركات من منع تسرّب البيانات ومراقبة نشاط المستخدمين والكشف عن العمليات التجارية غير الفعّالة.

يقول السيد ليف ماتفيف، رئيس مجلس إدارة شركة SearchInform: "نحن نعمل في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ فترة طويلة، وقد أسهمت حلولنا بالفعل في حماية العديد من البنوك والمستشفيات المنشات الصناعية.وندرك أنه يتعين علينا، بصفتنا مقدّمي الخدمة، إقامة تعاون وثيق مع العملاء.ولكي نحقق هذا الهدف، سعينا لتعزيز تواجدنا في الإمارات العربية المتحدة، وافتتحنا مكتبًا في دبي، وقمنا بتوسيع قاعدة موظفينا لنتمكن من إقامة اتصال أوثق مع العملاء.لا يتم الزام العملاء بشراء الخدمة مقدما, حيث وفّرنا لهم ميزة الحصول على الخدمة مجانًا لمدة شهر كفترة تجريبية يمكنهم خلالها تحديد ما إذا كانت الخدمة تلبي احتياجات شركاتهم.وخلال هذا الشهر، يحصل العميل على الصورة الكاملة لوضع الأمن والكفاءة في شركته.ولقد طورنا هذه الخدمة بنجاح في العديد من البلدان منذ عام 2019. وتشير الإحصائيات التي أجريناها إلى أن 100% من الشركات، حتى تلك التي تكون في المرحلة الاختبارية، يتم الكشف عن حوادث في أمن المعلومات لديها، وتشمل تسرّب البيانات والاحتيال على مستوى المؤسسات وإعدادات صلاحيات الوصول بشكل خاطئ".

توفّر الخدمة التي تقدمها شركة SearchInform حلولاً للمهام التالية: ضمان الحماية ضد تسرّب البيانات، وتصنيف البيانات، ومراجعة صلاحيات الوصول، ومراقبة نشاط الموظفين، والكثير من المهام الأخرى. فمن خلال الاستعانة بخدمات المصادر الخارجية، من الممكن إجراء عمليات مراجعة للامتثال التنظيمي (ضوابط الأمن السيبراني للبيانات DCC-1: 2022 نظام حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي السعودي (SAMA)، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وغير ذلك الكثير). وتتميز هذه الخدمة بقدرتها على التعامل مع المهام المذكورة أعلاه، وهي ميزة لا توجد عادةً في الخدمات الأخرى المتاحة في السوق.

توفّر شركة SearchInform، بصفتها الجهة المقدِّمة للخدمة، الحماية لعملائها من خلال عدة حلول أمنية (مثل منع فقدان البيانات (DLP)، والتدقيق والحماية المرتكزين على البيانات (DCAP)، وحل إدارة المخاطر)، كما توفّر خبراء تحليليين لإدارة هذه الحلول. ويعمل متخصصو الشركة على دمج البرامج دعمها في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى العملاء، وإعداد سياسات أمنية للمراقبة الفعّالة، ومساعدة العملاء على ضبط هذه البرامج. ويتولى متخصص تحليل البيانات مسؤولية مراقبة الوضع باستمرار والكشف عن الحوادث والتحقيق فيها إذا لزم الأمر. كما يقوم بتزويد العملاء بتقارير مفصّلة وكذلك إخطارهم بشكل عاجل في حالات الطوارئ لمنع وقوع حادث. ويمكن نشر حلول الحماية على السحابة، مثل Microsoft Azure.

يقول السيد سيرغي أوزيجوف، الرئيس التنفيذي لشركة SearchInform: "مفهوم خدمتنا فريد، فنحن نزوِّد الشركات بالمنصة التي تضمن لها الأمن الداخلي وتُحسِّن من كفاءتها. ويمكن لأي مؤسسة الاستفادة من الخدمة. فبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر الخدمة فرصة للحصول على حماية شاملة واسعة النطاق و بنفقات منخفضة، حيث لا تكون هناك حاجة لشراء أجهزة وبرامج باهظة الثمن أو تعيين موظفين جُدد لأمن المعلومات. أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي لديها أقسام متخصصة في انظمة حماية المعلومات، فيمكنها تفويض بعض المهام (مثل المهام الروتينية) إلى أحد مقدمي خدمات الأمن المُدارة (MSSP) لدينا؛ مما يقلل من العبء الواقع على المتخصصين الداخليين، ويمكّنهم كذلك من الوصول إلى أدوات متخصصي تقديم خدمات الأمن المُدارة والاستفادة من خبراتهم الفريدة. نحن نؤمن أن أفضل ما تقدمه خدمتنا الجديدة هو أنها تجعل حماية وأمن المعلومات أكثر سهولة لجميع المؤسسات".

، SearchInform شركة غير مدرجة في البورصة، و هي تتخصص في تطوير منتجات إدارة المخاطر المتقدمة، وتحتل مكانة بارزة كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال. وتقدّم خدماتها لقاعدة عملاء تزيد على 4,000 شركة في أكثر من 20 دولة وتوفّر منصة متقدمة لتخفيف الأخطار الداخلية. وتدمج المنصة العديد من الأنظمة بسلاسة لتعزيز فعاليتها.