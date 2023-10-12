2023-10-12 21:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واعنفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، تنفيذها شارعا في المنطقة الخضراء بمبلغ 450 مليون دينار عراقي.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ممّن اعتادت على تضليل الرأي العام باختلاق الأكاذيب وتحريف الحقائق خبراً مفاده قيام رئاسة الجمهورية بتنفيذ شارع في المنطقة الخضراء بمبلغ 450 مليون دينار عراقي".وأضافت،" نؤكد أن رئاسة الجمهورية لم تنفذ مثل هذا الشارع مطلقا، بل ولم تدخل أي ترميم على قصر بغداد الواقع في المنطقة الخضراء، أما الشارع الذي تم طلاؤه والمؤدي إلى قصر السلام، فقد تم تنفيذه من قبل أمانة بغداد".وتابعت، أن "أبواب رئاسة الجمهورية مشرعة أمام الجهات الرقابية كافة من أجل التحقق من هذه المزاعم، وستلجأ رئاسة الجمهورية آسفة إلى القضاء لملاحقة من قام باختلاق هذه الفرية الجديدة، بعد الانتهاء من تحقيقاتها الإدارية، إذ إن مثل هذه الأكاذيب لا تريد النيل من سمعة مؤسسة الرئاسة لكنها تسعى إلى زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة ورئاساتها".