الأعرجي يحذر من "كارثة في المنطقة" جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

2023-10-12 21:35:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، من "كارثة في المنطقة" جراء التصعيد الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي "وجهات نظر العراق وايران متطابقة ازاء ما يجري في فلسطين، وحذرنا من اي محاولة لخلط الاوراق ستؤدي الي كارثة في المنطقة".

وأكد ان "وجهات نظر العراق وايران متطابقة بضرورة العمل علي ايقاف العدوان و التصعيد في غزة".

وبين الأعرجي ان "الموقف العراقي واضح بنصرة الشعب الفلسطيني وتوحيد موقف عربي واسلامي داعم للفلسطينيين".

وتأتي تصريحات الأعرجي مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل العاصمة بغداد مساء اليوم، وبحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هناك.

وأكد السوداني خلال اللقاء موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حقّ الشعب الفلسطيني في الحياة، وإقامة دولته المستقلة" مؤكداً "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الأهالي هناك من محنتهم".

ووجهت الحكومة اليوم بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر ، بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.





المصدر: وسائل إعلام إيرانية