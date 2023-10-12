توضيح من التربية بشأن تغيير اوقات الدوام في المدارس

2023-10-12 21:36:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

اعلنت وزارة التربية اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، ان تغيير ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والمدارس سيعلن في وقته.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن "أي تعديل في دوام المدارس والمؤسسات التربوية سيتم إعلانه في وقته".

وجاء ذلك بعد توصيات عممتها الامانة العامة لمجلس الوزراء على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتقسيم الوزارات والجهات لستة مجموعات، وتقسيم الدوام لفئات من 7 للـ2 ظهرا، او من الثامنة إلى الثالثة ظهرا، او من التاسعة صباحا الى الرابعة عصرا، اما بعض الوزارات والفئات فلها نوع من الدوام يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

اما وزارة التربية فكانت في فئة منفردة ويبدأ الدوام فيها من الساعة السابعة والنصف، ويترك للادارات تحديد نهاية الدوام.

وجاءت هذه التوصيات ليتم تطبيقها في العاصمة بغداد حصرا للتخلص من الازدحامات خصوصا مع تقدم عمليات مشاريع فك الاختناقات التي تسببت بازدحامات خانقة في شوارع العاصمة.



