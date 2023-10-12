رئاسة الجمهورية تنفي تنفيذ شارع في المنطقة الخضراء بمبلغ 450 مليون دينار

2023-10-12 21:36:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، تنفيذها شارع في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بكلفة 450 مليون دينار.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ممّن اعتادت تضليل الرأي العام باختلاق الأكاذيب وتحريف الحقائق خبراً مفاده قيام رئاسة الجمهورية بتنفيذ شارع في المنطقة الخضراء بمبلغ ٤٥٠ مليون دينار عراقي".

وأكدت رئاسة الجمهورية انها "لم تنفذ مثل هذا الشارع مطلقا، بل ولم تدخل أي ترميم على قصر بغداد الواقع في المنطقة الخضراء، أما الشارع الذي تم طلاؤه والمؤدي الى قصر السلام، فقد تم تنفيذه من قبل أمانة بغداد".

ولفتت الى إنّ "أبواب رئاسة الجمهورية مشرعة أمام الجهات الرقابية كافة من أجل التحقق من هذه المزاعم،" مشيرة الى انها "ستلجأ آسفة الى القضاء لملاحقة من قام باختلاق هذه الفرية الجديدة، بعد الانتهاء من تحقيقاتها الإدارية، إذ إن مثل هذه الأكاذيب لا تريد النيل من سمعة مؤسسة الرئاسة لكنها تسعى الى زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة ورئاساتها".