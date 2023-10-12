الاستثمار: مشروع تدوير النفايات سيحسن واقع الكهرباء ويزيد ساعات التجهيز

2023-10-12 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الخميس، أن مشروع تدوير النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية هو الأول من نوعه بالعراق، فيما أشارت إلى أنه سيحسن واقع الشبكة الكهربائية ويزيد ساعات التجهيز . وقالت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بمشروع تدوير ومعالجة النفايات […]

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