2023-10-12 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إتلاف (813،428) قرصا وأكثر من (63) كيلوغرام من المخدرات والمؤثرات العقلية في الطب العدلي ببغداد. وقال بيان للوزارة، تلقته ايرث نيوز: إنه “بإشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة […]

ظهرت المقالة الصحة: إتلاف أكثر من 813 ألف قرص من المخدرات والمؤثرات العقلية أولاً على ايرث نيوز.