تشكيلة منتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره المغربي مساء اليوم

2023-10-12 22:00:05 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره المغربي.وقال الاتحاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي الذي سيواجه نظيره المغربي بالمباراة الودية، مساء اليوم الخميس تتضمن (كميل سعدي، كاظم رعد، ويوسف الامام، وزيد تحسين، وكرار سعد، ومنتظر محمد، والكسندر اوراها، وعلي الموسوي، وأمين الحموي، وبلند ازاد، وماركو فرج".وأضاف، أن "المباراة ستجري في مدينة الدار البيضاء في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة بغداد".