هيئة الاستثمار تناقش الاجراءات النهائية لمشروع توليد الكهرباء من النفايات

2023-10-12 22:05:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، مناقشة الاجراءات النهائية لمشروع تدوير النفايات وانتاج الطاقة الكهربائية، فيما اشارت الى أنه سيحسن واقع الشبكة الكهربائية ويزيد ساعات التجهيز.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بمشروع تدوير ومعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية، وناقش الإجراءات النهائية للمشروع لإعلانه فرصة استثمارية في منطقة النهروان"، مبينة، أنه "تم بحث الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، ومتطلبات تقليل الانبعاثات والأثر البيئي، فضلا عن المتطلبات الدقيقة للعرض الفني وتحديد سعر التعرفة وكلف التدهور".

وأكد رئيس الهيئة، في الاجتماع الذي حضره ممثلو الجهات القطاعية المختصة، أن "مشروع تدوير ومعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية سيكون الأول من نوعه في العراق"، مشيرا إلى أنه "يعد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الإفادة من كميات النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية، بما يحقق تحسين واقع الشبكة وزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية اليومية".

وأضاف مكية، أن "الهيئة الوطنية حرصت على تضمين معطيات المشروع، الشروط والمتطلبات المتعلقة بتنفيذ المشروع ضمن معايير التصميم المعتمدة عالميا، ومصادقة الجهات القطاعية المعنية، فضلا عن معايير المفاضلة بين المستثمرين والشركات الرصينة".