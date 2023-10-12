تشكيلة الأولمبي أمام نظيره المغربي الليلة

2023-10-12 22:05:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نشر اتحاد الكرة العراقي، مساء اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، تشكيلة المنتخب الأولمبي في مباراته الودية أمام مضيفه الأولمبي المغربي.

وتقام المباراة في مدينة الدار البيضاء في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت العاصمة بغداد.

وانطلقت في مدينة الدار البيضاء، أمس المرحلة الأولى من تحضيرات المنتخب الأولمبي العراقي، للمشاركة في نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في قطر خلال أبريل / نيسان من العام المقبل.







