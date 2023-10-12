رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة خاصة بتسلم المساعدات للشعب الفلسطيني

2023-10-12 22:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تتولى تسلم التبرعات لإغاثة المدنيين في قطاع غزة المحاصر.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تقرر تشكيل لجنة مشتركة تتولى فتح مكتب لتسلم التبرعات والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني في مقر قيادة الدفاع الجوي ببغداد قرب ساحة عباس بن فرناس وتنظيم آلية استلامها وتسليمها".وأشار إلى أن "رئيس الوزراء وجه اللجنة بأن تباشر أعمالها فوراً وتعرض نتائجها تباعاً أمام القائد العام للقوات المسلحة".