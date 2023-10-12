التعليم تراجع تخصصات الدراسات العليا للعام الدراسي المقبل

2023-10-12 22:25:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023) بمراجعة تخصصات الدراسات العليا للعام الدراسي 2025/2024.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم" ان العبودي ترأس اجتماعا للملاك المتقدم لمناقشة عدد من ملفات التطوير في بيئة البحث العلمي والتعليم الجامعي واستعرض فيه المجتمعون مسار الاجراءات والتوقيتات الخاصة بإنشاء مركز بحثي متطور من شأنه أن يعزز مجالات البحث العلمي التخصصي للمؤسسات الأكاديمية فيما جرى التداول في ملف انشاء المفاعل النووي الصفري الخاص بالاشتغال العلمي لطلبة الجامعات".

وأكد وزير التعليم "على متابعة تطبيق لمسار بولونيا في أقسام الهندسة والعلوم وتحقيق مؤشرات التحول التعليمي بهذا الاتجاه العالمي الذي سيعطي للتعليم الجامعي العراقي زخما هاما باتجاه عالمية الحدث الأكاديمي".

ووجه العبودي وفقاً للبيان "بمراجعة وتحديد التخصصات التي تستند إليها برامج وخطة الجامعات العراقية في الدراسات العليا للعام الدراسي 2025/2024 على وفق احتياجات مؤسسات الدولة ومتطلبات التنمية فيما حث على دراسة ملف الملحقيات الثقافية في الخارج وتأهيل وتحديث وتوسيع أبنيتها بما يناسب مهامها في متابعة شؤون الطلبة العراقيين".