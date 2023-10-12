السوداني يشكل لجنة لاستلام تبرعات العراقيين إلى غزة

2023-10-12 22:50:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، عن تشكيل لجنة تتولى تسلم تبرعات المواطنين لاغاثة المدنيين في قطاع غزة.

وقال رسول في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إن " رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تتولى تسلم التبرعات لإغاثة المدنيين في قطاع غزة المحاصر"، مبينا ان "مكتب تسلم التبرعات والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني سيكون في مقر قيادة الدفاع الجوي ببغداد قرب ساحة عباس بن فرناس".

واوضح ان "رئيس الوزراء وجه اللجنة بأن تباشر أعمالها فوراً وتعرض نتائجها تباعاً أمام القائد العام للقوات المسلحة".

وكان السوداني قد وجّه بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.