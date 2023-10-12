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سلة الدفاع الجوي تلحق الخسارة ببطل الدوري النفط والحشد الشعبي يتغلب على نفط الشمال

سلة الدفاع الجوي تلحق الخسارة ببطل الدوري النفط والحشد الشعبي يتغلب على نفط الشمال
سلة الدفاع الجوي تلحق الخسارة ببطل الدوري النفط والحشد الشعبي يتغلب على نفط الشمال
2023-10-12 23:00:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب اليوم الخميس، نادي الدفاع الجوي على بطل الدوري العراقي الموسم الماضي نادي النفط بنتيجة (80-63) ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

كما تغلب ناشئة الدفاع الجوي على ناشئة النفط بنتيجة 43-40 في منافسات الدوري المصاحب لدوري الكبار.

وفي مباراة ثانية المباريات لهذا اليوم وضمن المنافسات ذاتها تغلب فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي نفط الشمال بنتيجة (84-52).

كما تغلب ناشئة الحشد على ناشئة نفط الشمال بنتيجة 82 - 45 نقطة .

وكان فريق نادي الشرطة قد تغلب أمس على نادي غاز الشمال بنتيجة (108-78) لحساب الدوري الممتاز لكرة السلة.

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