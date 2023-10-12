وزير الزراعة يعلن انطلاق عملية التحول نحو تقانات الري الحديثة

2023-10-12 23:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، اليوم الخميس، انطلاق مشروع التحول نحو تقانات الري الحديثة وذلك باجراء القرعة لتوزيع ستة وستين مرشة محورية على مستحقيها من فلاحي ومزارعي محافظة كربلاء.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز انه “جاء ذلك في زيارة للمحافظة قام بها وزير الزراعة وكان في مقدمة مستقبليه محافظ كربلاء نصيف جاسم […]

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