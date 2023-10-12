2023-10-12 23:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تتولى تسلم التبرعات لإغاثة المدنيين في قطاع غزة المحاصر. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول: “تنفيذاً لأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تقرر تشكيل لجنة مشتركة تتولى فتح مكتب لتسلم […]

ظهرت المقالة السوداني يوجه بتشكيل لجنة خاصة بتسلم المساعدات للشعب الفلسطيني أولاً على ايرث نيوز.