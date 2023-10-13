الاولمبي العراقي يحقق الفوز على نظيره المغربي وديا

2023-10-13 00:05:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز المنتخب الاولمبي العراقي على نظيره المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي جرت في مدينة الدار البيضاء مساء اليوم الخميس.

انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون رد جاء عن طريق امين الحموي في الدقيقة 42 من هجمة وحيدة للعراق مقابل ضغط مستمر من المنتخب المغربي الذي لم يسفر عن هدف لصلابة مدفعي الاولمبي العراقي، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن فوز الاولمبي العراقي بهدف دون رد.

ويستعد المنتخب العراقي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 24.

وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وضع الاولمبي العراقي بالمستوى الثاني الى جانب منتخبات استراليا، وفيتنام، وكوريا الجنوبية.