موقف تظاهرات الصدر عشية "مليونية الجمعة" نصرة لغزة

2023-10-13 00:10:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، مساء اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، عن موقف التظاهرات التي دعا لها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غداً الجمعة، لنصرة الفلسطينيين والتنديد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السبت الماضي.

وأفاد المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "المتظاهرين من أنصار التيار تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد عشية تظاهرات الغد" مبينا ان "أعدادهم تتراوح بنحو 700 شخص ومطالبهم مساندة القضية الفلسطينية".

ولفت الى "قطع ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير أمام حركة المركبات، مع نصب ما يقارب 8 سرادق في التحرير ومحيطها".

ونوه الى "انتشار سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار) في ساحة التحرير ومحيطها لغرض تأمين مكان التظاهرة مع وجود مواكب للدعم اللوجستي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا الإثنين الماضي، العراقيين إلى الخروج بتظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل".

وقال الصدر "موعدنا للتظاهر في يوم الجمعة (غداً) وبعد صلاة جمعة موحدة في زحف مليوني من جميع المحافظات لنثبت للفاسدين والظالمين إننا مستمرون بدعم الإصلاح والمقاومة".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يومها السادس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة إحصائية جديدة مساء اليوم للضحايا باستشهاد 1537 مدنياً وإصابة 6612 آخرين بجراح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.



