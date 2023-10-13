2023-10-13 00:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، قرارا يسهل آلية حصول المسافرين على الدولار.وجاء في وثيقة صادرة من نائب المحافظ عمار حمد خلف وموجهة الى شركات الصرافة فئة (A)، وحصلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، على نسخة منه انه "سعياً من هذا البنك إلى تسهيل حصول المسافرين على عملة الدولار من خلال شركاتكم وعن طريق فتح مكاتب في مطارات (بغداد – البصرة – النجف – أربيل)، على الشركات الراغبة بفتح مكتب في واحد أو أكثر من المطارات أعلاه وحسب الرقعة الجغرافية لانتشار فروعها تقديم طلباتها إلى هذا البنك مع تحديد المطار الذي ترغب العمل فيه".