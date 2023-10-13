2023-10-13 01:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اتهم رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، شركة “تيك توك” بشأن انتشار معلومات مضللة على منصتها. وذلك في أعقاب هجوم “طوفان الأقصى” وذلك بعد اتهام مماثل لـ”X” و”ميتا”. ومنح بريتون مدة 24 ساعة للرئيس التنفيذي لشركة “تيك توك” لتكثيف الجهود لإزالة المحتوى غير القانوني والضار من تطبيق الفيديو القصير من أجل الامتثال […]

ظهرت المقالة بسبب “طوفان الأقصى”.. تحذير أوروبي لمنصة “تيك توك” أولاً على ايرث نيوز.