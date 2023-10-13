استضافة وزيرين فقط خلال عام من عمره.. المجاملات السياسية "تعطل" رقابة البرلمان

2023-10-13 01:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، ان المجاملات السياسية ادت لتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب وغياب الاستجوابات.

وقال السلامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تراجعا في دور مجلس النواب الرقابي، خصوصاً المتعلق باستجواب الوزراء وغيرهم المسؤولين في الدرجات الخاصة، وهذا بسبب المجاملات السياسية والصفقات ما بين الكتل المتنفذة، التي أدت لتعطيل هذا الدور المهم للبرلمان".

وأضاف "اننا سنعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل الدور الرقابي بشكل فاعل للبرلمان، وسنعمل على اكمال طلبات الاستجواب، التي تحاول بعض الأطراف السياسية تعطيلها بسبب المصالح والصفقات السياسية".

وشهد البرلمان العراقي خلال عام من عمره استضافة وزير الداخلية عبد الامير الشمري ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، لكن الاستضافات كانت تحت نطاق توجيه سؤال شفوي وليس استجوابا.