ليفاندوفسكي: لن أشارك بالكلاسيكو في هذه الحالة

2023-10-13 08:50:08 - المصدر: واع

متابعة - واعأثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة القلق حول لحاقه بمباراة الكلاسكيو أمام ريال مدريد المقرر إقامتها نهاية شهر تشرين أول الحالي.وسيستضيف النادي الكتالوني غريمه الملكي يوم 28 تشرين أول الحالي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن لقاءات الجولة الـ(11)من الدوري الإسباني.وقال ليفا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إصابتي؟ أعتقد أنني سأتمكن من معرفة المزيد الأسبوع المقبل، اليوم يبدو الأمر أفضل مما كنت أعتقد، لا يوجد موعد للعودة إلى الملاعب، وسنرى بماذا أشعر".وأضاف: "الكلاسيكو مباراة مهمة، لكن إذا لم أكن بصحة جيدة فلن أفكر في تلك المباراة".وكان روبرت قد استبعد من قائمة منتخب بولندا الذي يستعد لمواجهة جزر فاروه ومولدوفا بالتصفيات المؤهلة ليورو (2024) خلال التوقف الدولي الحالي.يذكر أن ليفاندوفسكي كان قد تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر خلال مباراة برشلونة وبورتو بدوري أبطال أوروبا وخرج على إثرها بعد (34) دقيقة فقط.المصدر : كورة