2023-10-13 09:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، باستقالة وزيرة الإعلام في حكومة نتنياهو غاليت ديستل أتباريان، من منصبها. وتأتي استقالة ديستل في اليوم السادس من عملية طوفان الاقضى التي أطلقتها “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 أكتوبر 2023. هذا وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، “بيان اعلان الحرب ” أمام الهيئة […]

ظهرت المقالة استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستال أولاً على ايرث نيوز.