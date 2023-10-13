2023-10-13 09:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، أن واشنطن ستنظم رحلات جوية اعتبارا من الجمعة لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل إلى أوروبا. وقال جون كيربي: “وجه الرئيس فريقه للتأكد من أننا نساعد المواطنين الأمريكيين الذين يريدون مغادرة إسرائيل”. وأضاف كيربي: “ابتداء من الغد، ستستأجر الإدارة الأمريكية رحلات جوية […]

ظهرت المقالة البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستنظم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.