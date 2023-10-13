النفط يرتفع مع تشديد العقوبات الأميركية على الخام الروسي

2023-10-13 09:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع. وبحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 86.36 دولار للبرميل. كما […]

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