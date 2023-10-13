نينوى تتصدر المحافظات في تحديث البيانات للناخبين

2023-10-13 09:50:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

كشف مسؤول إعلام مفوضية الانتخابات في نينوى، سفيان المشهداني، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، عن نسب المحدثين لسجلات الناخبين في المحافظة.

وقال المشهداني لـ "بغداد اليوم" إن "عدد المحدثين لسجلاتهم بلغ 959 ألف مواطن قاموا بتحديث بياناتهم في عموم محافظة نينوى".

وأضاف، أن "هذا الرقم جعل مكتب انتخابات نينوى في المركز الأول بين مكاتب المحافظات" منوها الى ان "عدد المرشحين للانتخابات في المحافظة 626 مرشحا يمثلون 30 حزبا وتحالفا فضلا عن الكوتا".

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي ناخب نازح في محافظة نينوى باعتبار عدم وجود مخيمات في المحافظة، وتم حصر جميع بيانات الناخبين النازحين في محافظات إقليم كردستان التي يتواجدون بها".

ويستعد العراق إجراء انتخابات محلية (مجالس محافظات) في 18 من كانون الأول المقبل.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، في تصريح سابق، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات الذي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن أول انتخابات محلية أُجريت في البلاد.

وتبلغ عدد الأحزاب والتحالفات التي ستشارك في الانتخابات وفقاً للمفوضية، 29 حزبا و39 تحالفا سياسيا بينما يبلغ عدد المرشحين الأفراد 66 مرشحا من ضمنهم مرشحو الأقليات.

و"مجموع القوائم التي رشحت لانتخابات مجالس المحافظات في نينوى بلغ 30 قائمة، بواقع 8 أفراد، منهم 2 مستقلين، و6 كوتا، بواقع 4 شبك و2 مسيحيين، فضلاً عن 10 تحالفات، و12 حزباً" بحسب مكتب المفوضية في نينوى.

بينما يبلغ مجموع مقاعد نينوى 29 مقعداً، بواقع 26 زائداً 3 كوتا، وعدد المرشحين في نينوى الذين يتنافسون على هذه المقاعد يبلغ 629 مرشحاً.