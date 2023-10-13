ميسان.. اعتقال متهمين اثنين بالقتل العمد في قلعة صالح

2023-10-13 10:00:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، القبض على متهمين اثنين بالقتل العمد في قضاء قلعة صالح بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "قسم شرطة قضاء قلعة صالح بالاشتراك مع قسم استخبارات قلعة صالح في محافظة ميسان، تمكن من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة (406) القتل العمد، خلال عملية امنية لتنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين للقضاء".

واضافت، "حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصوليا".