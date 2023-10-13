اليوم.. المنتخب الوطني يلاقي نظيره القطري ضمن البطولة الدولية الرباعية

2023-10-13 10:05:11 - المصدر: واع

بغداد – واعيواجه منتخبنا الوطني نظيره القطري اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد في افتتاح مشاركته ضمن البطولة الدولية الرباعية لكرة القدم.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن" المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني خيسوس كاساس يحاول أن يستفيد فنياً من هذه التجربة بإشراك اللاعبين الذين تمت دعوتهم مؤخراً للقائمة الوطنية، ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم وأحقيتهم بارتداء قميص المنتخب الوطني في الاستحقاقات الرسمية".وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة اليوم أمام قطر: "الإعداد كان مشابهاً للمشاركات السابقة من حيث اختيار مجموعة مناسبة من اللاعبين، ومن ثم تحسين بعض الحالات الهجومية والدفاعية".وأضاف: "حتى الآن لم أطلع أحداً على التشكيلة النهائية، لقد وضعت في ذهني التشكيل باستثناء لاعب واحد ما زلت أفكر فيه، مبيناً ان العمل من ناحية الاستقرار هو في اللعب والأسلوب وليس في اختيار الأسماء، ونحن وصلنا إلى مرحلة استقرار في فرض أسلوبنا وطريقتنا، والعمل بالنسبة للمنتخب هو ليس مشابهاً لعمل الأندية، نحن في أجندتنا من (35-40) لاعباً نختار منهم الأفضل في كل مرحلة".وأوضح كاساس: "نعاني من غياب عدة لاعبين مهمين مثل سعد ناطق وزيدان إقبال وكيفن يعقوب وآخرين، المنتخبَ القطري هو الآخر كان يستعد في الدوحة، ولا توجد أفضلية على حساب فريق آخر".وستجمع المباراة الثانية منتخب البلد المضيف الاردن ونظيره الايراني ، وينص نظام المسابقة على تأهل الفائز من كل لقاء إلى النهائي، بينما تقام مباراة للخاسرين من أجل تحديد صاحب المركز الثالث.