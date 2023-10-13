ساديو ماني: مجموعة السنغال معقدة

2023-10-13 10:05:11 - المصدر: واع

متابعة - واععلق نجم نادي النصر السعودي ومنتخب السنغال ساديو ماني على قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي شارك فيها وأوقعت منتخب بلاده في مجموعة واحدة رفقة الكاميرون وغينيا وجامبيا.وقال ماني على هامش قرعة الكان: "وقعنا في مجموعة معقدة، فالكاميرون منتخب صعب المنال".وأضاف :"في كرة القدم عليك بذل كل الجهد واللعب بقوة حتى تصبح في المرتبة الأولى".كما شارك جون أوبي ميكيل نجم نيجيريا السابق، في مراسم سحب القرعة.وجاء منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى بجوار كوت ديفوار صاحبة الضيافة، وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.وقال ميكيل "المجموعة صعبة، لكن علينا خوض هذه المباريات بقوة".المصدر : كورة