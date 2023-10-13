الآن.. ساحة التحرير وسط بغداد وتوافد المتظاهرين نصرة لفلسطين (فيديو)

2023-10-13 10:16:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

توافد المئات من المتظاهرين، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، الى ساحة التحرير وسط بغداد لنصرة فلسطين.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "المئات من المتظاهرين اجتمعوا، اليوم، في ساحة التحرير لإقامة الصلاة الموحدة والتظاهر نصرة للقضية الفلسطينية ".

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا في وقت سابق، الى تظاهرات "مليونية" في ساحة التحرير وسط بغداد لنصرة الفلسطينيين، كما دعا القوات الامنية وشيوخ العشائر والاساتذة الجامعيين الى المشاركة فيها.





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