2023-10-13 11:56:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني ، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، بقصف الطائرات التركية مخيمًا للاجئين في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن " مخيم اللاجئين الاتراك في قضاء مخمور تعرض، اليوم الى قصف بالطائرات التركية"، مبينا انه "لم تسجل حتى الان خسائر بشرية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتستمر الطائرات التركية بانتهاك السيادة العراقية، وقصف مواقع تزعم أنقرة انها لحزب العمال الكردستان المعارض في الشمال العراقي، ولاسيما في مناطق اقليم كردستان.

وفي (3 تشرين الاول 2023)، اعلنت وزارة الدفاع التركية، قصفها لعدة مواقع لما وصفتهم بـ"الارهابيين" في اقليم كردستان العراق.