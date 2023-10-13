بعد 3 أسابيع على تسجيل أول إصابة.. ديالى تعلن احتواء "بؤر الكوليرا"

2023-10-13 11:56:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، احتواء "بؤر الكوليرا" بعد مضي ثلاثة اسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في المحافظة.

وقال الناطق باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى سجلت نحو 20 اصابة بمرض الكوليرا ضمن 3 قطاعات رئيسة اغلبها ضمن مناطق شمال شرق المحافظة "، لافتا الى أن "جميع الاصابات تماثلت للشفاء وخرجت من الردهات المخصصة لها".

واشار العزاوي الى "احتواء الكوليرا في ديالى بعد مرور 3 اسابيع على تسجيل اول إصابة"، مبينا أنه "لم تسجل اي اصابة مؤكدة خلال الاسبوع الجاري وان عمليات المتابعة مستمرة مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية في المناطق التي رصدت بها اصابات".

واوضح أن "دائرة صحة ديالى أطلقت سلسلة حملات توعية من اجل الوقاية من الكوليرا، فضلا عن التأكيد على ضرورة شرب المياه النظيفة والابتعاد عن استخدام مياه الابار الملوثة".

وفي (24 أيلول 2023)، أعلن مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ديالى لقمان ادريس البياتي لـ “بغداد اليوم"، تسجيل 20 اصابة مؤكدة بالكوليرا على مدار شهرين أي أن الحصيلة تراكمية"، مبينا أن "جميع المصابين تلقوا العلاجات الضرورية".