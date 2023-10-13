ديالى.. خطة لتأمين ثلاثة خطوط لنقل الطاقة بالمحافظة (صور)

2023-10-13 11:56:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، بانطلاق خطة تأمين لثلاثة من اهم خطوط نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" في ضوء استراتيجية دعم شبكات الطاقة الكهربائية في ديالى خاصة خطوط النقل الرئيسة باشرت مفارز من الفرقة الاولى في تنفيذ خطة الابعاد 4 لتأمين 3 من اهم الخطوط الناقلة من بغداد باتجاه ديالى وبالعكس".

واضاف، أن" الخطة تتركز في تمشيط ابراج نقل الطاقة ونشر مفارز آلية وراجلة ضمن مواقع محددة، فضلا عن اعداد خطط تؤمن انتقال الارتال في العمق لتصبح كل الابراج محمية من دون استثناء".

وأوضح أن" الخطة سيرافقها تنشيط البعد الاستخباري في المناطق القريبة من خطوط النقل لرصد اي تحركات مشبوهة"، لافتا الى أن"جهود تأمين خطوط النقل تعد اولوية".

وبين الحين والاخر تتعرض ابراج الطاقة في محافظة ديالى لاعمال تخريب، حيث اعلنت وزارة الكهرباء في (4 آب 2023)، وقوع تفجير "تخريبي" طال أبراج خط نقل الطاقة (شرق بغداد - ديالى جهد 400 ك .ف)، بمنطقة خان بني سعد في المحافظة.



