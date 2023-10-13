من 4 أبعاد.. ديالى ترسم خارطة طريق لإنهاء "عزلة الغجر"

2023-10-13 11:56:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، تحديد خارطة طريق من أربعة أبعاد لإنهاء "عزلة الغجر" في المحافظة.

وفي (23 آيار 2023)، أعلنت مفوضية حقوق الانسان، عن اجراء اول مسح ميداني لشريحة “الغجر" على مستوى العراق في محافظة ديالى.

واشار مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى "إقامة ورشة عمل في بعقوبة مركز محافظة ديالى بحضور ممثلي دوائر حكومية ومنظمات المجتمع من اجل التعاون والتنسيق في خلق خارطة تنهي (عزلة الغجر)".

وأوضح مهدي أن "الخارطة تأخذ في الاساس 4 ابعاد رئيسة أبرزها توفير فرص عمل ومحاولة دمجهم بالمجتمع والسعي لإيجاد حلول للامية المرتفعة في مجتمعهم والتي تصل الى 95%".

وأضاف أن "الورشة اتفقت على 7 نقاط مهمة أبرزها شمول قرية الغجر بالخدمات والتنسيق لبحث فرص عمل للعاطلين والضغط باتجاه ذهاب اطفالهم الى المدارس واقامة ندوات للتخفيف من وطأة تنمر المجتمع"، مؤكدا أن "الورشة هي الاولى من نوعها بعد 2003 وتأتي في إطار حسم مصير من 50-70 اسرة غجرية تعيش اوضاعًا انسانية صعبة".

واشار الى أن" المفوضية متفاعلة مع الخطوات التي ترمي لإنهاء عزلة الغجر في ديالى وبقية المحافظات خاصة وان حقوقهم في نيل البطاقة الموحدة تم المباشرة بها لكن تنمر المجتمع والنظر السلبية لهم لاتزال قائمة بسبب تراكمات سابقة".

يشار الى أن محافظة ديالى تضم قرية متواضعة عند أطراف بعقوبة فيها عشرات الاسر "الغجرية" التي تعيش وضع انساني مزري للغاية واغلبهم يعيشون على "التسول".