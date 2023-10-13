أسهم أوروبا تتراجع مع تجدد مخاوف أسعار الفائدة الأميركية

2023-10-13 12:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بعد أن غذت بيانات التضخم الأميركية مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما فاقمت بيانات التضخم الضعيفة من الصين المخاوف حيال الاقتصاد العالمي. وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما عزز فرص رفع […]

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