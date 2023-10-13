2023-10-13 12:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفع الدولار، الجمعة، بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي، الذي جاء أفضل من المتوقع، احتمالات أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي غضون ذلك نجا اليوان الصيني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي، من التأثير السلبي لبيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الضعيفة في الصين، إذ منح تباطؤ وتيرة التراجع في […]

ظهرت المقالة ارتفاع مؤشر الدولار بعد بيانات التضخم الأميركي أولاً على ايرث نيوز.