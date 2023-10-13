الصدر يحذر الغرب من "الزحف" نحو الشرق الأوسط ويدعو لتحضير قافلة مساعدات لغزة

2023-10-13 13:01:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، الغرب من "الزحف" نحو الشرق الأوسط، فيما دعا الى تحضير قافلة مساعدات لغزة.

ونقل خطيب الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد كلمة الصدر التي تابعتها "بغداد اليوم"، وقال فيها : إن "القدس لنا ليس مجرد شعار واسرائيل كيان غاصب لارضنا وقدسنا، وإن كل الشعوب العربية والاسلامية على أهبة الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس وتنتظر كلمة واحدة".

ووصف الصدر الرئيس الاميركي جو بايدن بـ"العجوز الخرف" مخاطبا اياه بالقول: "اسرائيل كيان ارهابي وعنصري ويعمل على ارهاب المدنيين، ما هي حجتكم لدعم الكيان الصهيوني؟".

ودعا زعيم التيار الصدري "المتظاهرين لتجهيز (قافلة الطوفان) لايصالها الى غزة بعد التنسيق مع مصر اوسوريا".

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، الحشود المليونية في تظاهرة غاضبة لنصرة الفلسطيين في ساحة التحرير وسط بغداد، والتي كان قد دعا اليها في وقت سابق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.



