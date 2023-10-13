2023-10-13 13:10:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن القدس لنا وإسرائيل كيان غاصب لأرضنا وقدسنا. وقال السيد الصدر في خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي انطلقت في ساحة التحرير ببغداد ونقل عنه خطيب صلاة الجمعة الشيخ مهند الموسوي: إن “القدس لنا ليس مجرد شعار أو هتاف، وإسرائيل كيان غاصب لأرضنا وقدسنا”. وأضاف أن […]

ظهرت المقالة الصدر من خطبة صلاة الجمعة الموحدة: القدس لنا وإسرائيل كيان غاصب لأرضنا وقدسنا أولاً على ايرث نيوز.