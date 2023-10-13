2023-10-13 13:10:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب، جراء القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة، خلال 24 ساعة. وذكرت “القسام” في بيان، أنه “قُتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو […]

ظهرت المقالة حماس تعلن مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.