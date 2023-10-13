2023-10-13 13:35:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نظم العشرات من المصلين في مسجد أم القرى غربي العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، بعد صلاة الجمعة، تظاهرة داعمة لقطاع غزة.

وافاد مراسل "بغداد اليوم"، أن ، العشرات من المصلين في جامع أم القرى غربي بغداد نظموا تظاهرة داعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف أن ، المتظاهرين رددوا عبارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته الدموية اتجاه الفلسطييين في قطاع غزة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، الحشود المليونية في تظاهرة غاضبة لنصرة الفلسطيين في ساحة التحرير وسط بغداد، والتي كان قد دعا اليها في وقت سابق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.





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