منتخب الشباب يباشر تدريباته في الإمارات

2023-10-13 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أجرى منتخب الشباب لكرة القدم أولى وحداته التدريبيّة في ملعبِ (دبا الحصن) في إمارةِ الفجيرة التي وصلها براً قادماً من مطار دبي الدوليّ.

ونقل بيان للقناة الاعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة عن عضو اتحاد الكرة ومشرف منتخب الشباب محمد ناصر قوله: إن "اتحادَ الكرة مستمرٌ بتوفير جميع المتطلبات اللازمة لجميع المنتخبات، ومن بينها منتخبُ الشباب بقيادة المدرب عماد محمد الذي نثق بقُدراته التدريبية وله تجربةٌ ناجحةٌ مع الفئاتِ العمريّة".

وأضاف ناصر أن "الاتحادَ يولي اهتماماً كبيراً بالفئات العمريّة، ونطمح بأن يسيرَ هذا المنتخب على خطى منتخب الشباب السابق الذي خرّج جيلاً من اللاعبين الجيدين للمنتخباتِ العراقيّة، والذي حققَ مع جهازه التدريبيّ نتائج رائعةً، لذا يجب أن تكونوا على مستوى المسؤولية".

وتركزت التدريبات التي شارك فيها (26) لاعباً على بعض التمريناتِ الخفيفة وبعض المفردات التكتيكيّة الخاصة داخل الملعب وحسب إمكانية ومركز كل لاعب والواجبات المناطة به.

هذا وسيواجه منتخبُ الشباب مساء يوم غدٍ السبت منتخبَ الإمارات للشباب عند الساعة السادسة بتوقيت بغداد في ملعبِ دبا الحصن الرئيسي.