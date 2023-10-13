الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أشهر

2023-10-13 14:10:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تماسك الذهب، الجمعة، ويتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر بسبب التوتر في الشرق الأوسط وبدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1878.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0727 بتوقيت غرينتش. وبالمثل ارتفعت العقود […]

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