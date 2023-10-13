النفط يصعد دولارين مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات

2023-10-13 14:10:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قفزت أسعار النفط دولارين، الجمعة، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد شحا بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع من العام. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار بما يعادل 2.28 بالمئة إلى 87.96 دولار للبرميل بحلول […]

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