نادي نفط ميسان بكرة اليد يلتقي نادي الحشد في دور النخبة

2023-10-13 14:50:08 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييلتقي فريق نفط ميسان بكرة اليد اليوم الجمعة فريق الحشد الرياضي في افتتاح منافسات دوري اليد الممتاز للموسم (2023/ 2024).وقال مدرب نادي نفط ميسان بكرة اليد ميثم عبد محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع) ان " الفريق أكمل تحضيراته لمباراتنا الأولى في دوري النخبة أمام فريق الحشد الشعبي والفريق على أتم الجاهزية لهذه المباراة لتحقيق الفوز وكسب النقاط الكاملة ".وأضاف محمد ان" لاعبي فرسان المملكة يسعون للفوز في مباراتهم الأولى لتكون فاتحة خير لنا ،خاصة وان فريق الحشد الشعبي يعد من اقوى الفرق في دوري النخبة بكرة اليد".وبين أن "الفريق أجرى يوم امس وحدته التدريبية الأخيرة على قاعة النشاط الرياضي في الكرخ ونأمل بأن يحقق نتيجة ايجابية في مستهل مشواره في البطولة".