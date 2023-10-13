تحذيرات من تشكل موجات غبار في مناطق بالعراق

2023-10-13 14:55:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الجمعة، من تشكل موجات غبار في مناطق بالعراق.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن هناك "تحذيرات جوية من تشكل موجات غبار في مدن غرب ووسط البلاد والفرات الأوسط وبعض مناطق الشمال ، ليل الاحد وصباح الاثنين".

وأوضح أن "موجات الغبار هذه تؤثر في تردٍ واضحٍ لمديات الرؤية الأفقية وزيادة تركيز الملوثات في الأجواء"، مؤكد أنها "تستوجب الحذر، وأخذ الاحتياطات الضرورية".